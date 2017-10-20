Полицейских научат общаться с беспилотниками

Компания Waymo, которая в составе холдинга Alphabet (бывший Google Inc.) занимается разработкой систем автономного управления машинами, проводит тренинги и инструктажи с полицейскими тех штатов, где она испытывает машины. Об этом говорится в 43-страничном документе, опубликованном фирмой.

В Waymo отметили, что подобные мероприятия проходят в каждом городе, где проводятся тесты. Сотрудники компании объясняют полицейским и сотрудникам спасательных служб, как в случае возникновения чрезвычайной ситуации получить доступ к беспилотному автомобилю.

В компании сообщили также, что беспилотные прототипы умеют распознавать сирены на автомобилях, например, пожарных, а также реагировать на них соответствующим образом. Например, съехать на обочину или полностью остановиться, чтобы пропустить спецтранспорт. Звуки сигналов автомобили распознают на расстоянии в несколько десятков метров.

Ранее сообщалось о том, что компания Waymo отказалась от использования на испытаниях автомобилей собственной разработки, которые называются Firefly («светлячок»). Вместо этого фирма оснастила необходимым для автономного движения оборудованием минивэны Chrysler Pacifica.