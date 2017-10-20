Финансовые новости
- |
- 20.10.17
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Полицейских научат общаться с беспилотниками
14:40 19.10.2017 |
Компания Waymo, которая в составе холдинга Alphabet (бывший Google Inc.) занимается разработкой систем автономного управления машинами, проводит тренинги и инструктажи с полицейскими тех штатов, где она испытывает машины. Об этом говорится в 43-страничном документе, опубликованном фирмой.
В Waymo отметили, что подобные мероприятия проходят в каждом городе, где проводятся тесты. Сотрудники компании объясняют полицейским и сотрудникам спасательных служб, как в случае возникновения чрезвычайной ситуации получить доступ к беспилотному автомобилю.
В компании сообщили также, что беспилотные прототипы умеют распознавать сирены на автомобилях, например, пожарных, а также реагировать на них соответствующим образом. Например, съехать на обочину или полностью остановиться, чтобы пропустить спецтранспорт. Звуки сигналов автомобили распознают на расстоянии в несколько десятков метров.
Ранее сообщалось о том, что компания Waymo отказалась от использования на испытаниях автомобилей собственной разработки, которые называются Firefly («светлячок»). Вместо этого фирма оснастила необходимым для автономного движения оборудованием минивэны Chrysler Pacifica.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке снова дорожает: банкиры набивают свою валютную кубышку
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем украинским депутатам закон о биткоинах
|Рада отклонила три законопроекта об изменении системы выборов в Украине
|Почему Супрун осталась не совсем довольна принятой медреформой
|Чем отличаются два закона об отмене депутатской неприкосновенности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция
|Полицейских научат общаться с беспилотниками
|Названы функции машин, которые мешают водителю
|Почему во многих торговых компаниях такая высокая текучесть персонала
|Все больше владельцев машин считают Android Auto и Apple CarPlay обязательными системами
|Трамп потерял $600 млн за год в кресле президента
Это интересно
|В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности
|Украинцы представили на Kickstarter универсальный контроллер для игр
|Microsoft представила Surface Book 2 — свои самые мощные ноутбуки
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г
|Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
|Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
|Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design