Названы функции машин, которые мешают водителю

Эксперты Фонда безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety) провели исследование и выяснили, насколько отвлекающими могут быть современные мультимедийные системы, а также что за рулем лучше не делать.

В исследовании приняло участие 30 моделей (Audi Q7, Cadillac XT5, Ford F-250, Infiniti Q50, Mazda3, Honda Civic и другие) и 24 водителя, которые использовали функции мультимедийных систем во время движения со скоростью 40 километров в час.

Самой безобидной функцией информационно-развлекательных систем стала настройка аудио: изменение громкости или выбор радиостанции. Эти действия стали привычными и для них не требуется много времени. На втором месте - телефонные звонки и SMS.

Больше всего от дороги отвлекает навигационная система: ее использование, особенно ввод адреса, требует максимальной концентрации.

Кроме этого, в исследовании уделили внимание интерфейсу и органам управления. Самыми удобными названы те, что находятся на центральной части приборной панели, отвлекающими - шайбы и переключатели на центральной консоли. При этом самыми требовательными к вниманию водителя машинами стали Honda Ridgeline, Audi Q7, Volvo XC60, Honda Civic и Dodge Durango.

Ранее фонд провел исследование, показавшее, что голосовое управление функциями мультимедийный комплексов небезопасно, так как отвлекает внимание водителя. Самой небезопасной системой стала Siri Eyes Free от Apple.