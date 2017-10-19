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Названы функции машин, которые мешают водителю
09:32 19.10.2017 |
Эксперты Фонда безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety) провели исследование и выяснили, насколько отвлекающими могут быть современные мультимедийные системы, а также что за рулем лучше не делать.
В исследовании приняло участие 30 моделей (Audi Q7, Cadillac XT5, Ford F-250, Infiniti Q50, Mazda3, Honda Civic и другие) и 24 водителя, которые использовали функции мультимедийных систем во время движения со скоростью 40 километров в час.
Самой безобидной функцией информационно-развлекательных систем стала настройка аудио: изменение громкости или выбор радиостанции. Эти действия стали привычными и для них не требуется много времени. На втором месте - телефонные звонки и SMS.
Больше всего от дороги отвлекает навигационная система: ее использование, особенно ввод адреса, требует максимальной концентрации.
Кроме этого, в исследовании уделили внимание интерфейсу и органам управления. Самыми удобными названы те, что находятся на центральной части приборной панели, отвлекающими - шайбы и переключатели на центральной консоли. При этом самыми требовательными к вниманию водителя машинами стали Honda Ridgeline, Audi Q7, Volvo XC60, Honda Civic и Dodge Durango.
Ранее фонд провел исследование, показавшее, что голосовое управление функциями мультимедийный комплексов небезопасно, так как отвлекает внимание водителя. Самой небезопасной системой стала Siri Eyes Free от Apple.
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