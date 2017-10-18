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Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
18:29 17.10.2017 |
Компания Polestar, которая прежде была заводским тюнинг-ателье Volvo, но теперь является отдельным автопроизводителем, принадлежащим шведской марке, представила свою первую самостоятельную модель. Новинка получила название Polestar 1.
Модель укомплектовали гибридной силовой установкой. Ее отдача составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Только на электротяге купе может проехать 150 километров. Динамические характеристики новинки не раскрываются.
Силовая установка Polestar 1 состоит из двухлитровой бензиновой «турбочетверки», которая приводит в движение передние колеса, а также пары электрических двигателей, вращающих заднюю ось. С помощью электромоторов в Polestar реализовали систему контроля вектора тяги, которая перераспределяет крутящий момент между колесами в поворотах.
Модель построили на модульной платформе SPA компании Volvo. При этом Polestar 1 впервые в мире оснащается активной подвеской CESi, разработанной компанией Öhlins. Каждая стойка подвески укомплектована электронноуправляемыми клапанами, которые в зависимости от стиля вождения и дорожных условий могут менять жесткость. Изменить этот параметр водитель может и самостоятельно прямо из салона.
В Polestar добавили, что 50 процентов компонентов платформы купе «1» были созданы специалистами компании самостоятельно. Большинство кузовных панелей купе изготовлены из карбона, что позволило сэкономить 230 килограммов и на 45 процентов увеличить жесткость кузова на кручение. Масса модели распределяется в пропорции 48 на 52 в пользу задней оси.
Производство Polestar 1 наладят на предприятии в китайском городе Чэнду.
Приобрести первое купе Polestar можно будет только онлайн по схеме двух- или трехлетней подписки, которая предполагает оплату страховки, технического обслуживания и мойки автомобиля при оплате ежемесячных взносов. Для того, чтобы разблокировать центральный замок Polestar 1, можно будет использовать приложение на мобильном телефоне. Вместе с этим, владелец машины сможет передавать электронные ключи от купе другим людям.
Все следующие модели Polestar будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками. Первая из них - Polestar 2 - появится уже в 2019 году. Она поборется за покупателей с Tesla Model 3. Позже в линейке автопроизводителя электрический кроссовер, который будет называться Polestar 3.
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