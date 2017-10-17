Полиция Дубая тестирует летающие мотоциклы

Полиция Дубая провела тестирование футуристического летающего мотоцикла, который может в один прекрасный день стать частью её патрульного флота.

Не довольствуясь суперкарами Ferrari и Lamborghini, технически оснащённые силы правопорядка Дубая стремятся инвестировать в новые технологии, которые позволят ещё более эффективно бороться с преступностью и защищать общественность.





На прошедшей на этой неделе в Дубае технологической выставке GITEX Technology Week 2017 российская компания Hoversurf продемонстрировала прототип версии летающего электрического мотоцикла, разработанной специально для местной полиции. По словам его изготовителей, летающий мотоцикл успешно прошёл испытания в экстремальных условиях, под воздействием ветра и пыли. Он способен развивать в воздухе скорость до 64 км/ч, находиться в полёте до 25 минут и транспортировать груз весом до 300 кг.

Полиция Дубая надеется, что однажды летающий мотоцикл можно будет использовать для оперативного прибытия офицеров на место происшествия, невзирая на загруженность дорожного движения.

Ранее в этом году ряды полиции пополнил робот-полицейский REEM, созданный испанской компанией PAL Robotics. Согласно объявленным планам, к 2030 году четверть штата полиции Дубая заменят роботы.