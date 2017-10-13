McLaren построил два эксклюзивных суперкара для одного человека

Подразделение Special Operations (MSO) компании McLaren, которое занимается разработкой эксклюзивных автомобилей, представило два уникальных суперкара: MSO R Coupe и MSO R Spider. Оба автомобиля сделаны по заказу одного человека, имя которого автопроизводитель не называет.

Суперкары сделаны на базе модели 650S. Машины оснащена 3,8-литровым битурбомотором V8, отдача которого составляет 688 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. McLaren 650S с этим двигателем разгоняется с места до ста километров в час за три секунды, а максимальная скорость двухдверки составляет 333 километра в час.

В оснащение купе и родстера вошли титановая выхлопная система и аэродинамический обвес из углеродного волокна. Кузов машин выкрашен в серебряный цвет с красными и черными акцентами.

В отделке салона суперкаров используется алькантара и углепластик. Кроме этого, машины оборудованы мультимедийной системой IRIS и приборной панелью с индикацией выбранной передачи.

Ранее подразделение MSO выпустило шесть эксклюзивных суперкаров 570S, которые посвятили модели F1 XP GT Longtail - омологационной версии гоночного автомобиля McLaren 1997 года. Суперкары окрасили в зеленый цвет, аналогичный тому, что использовался на дорожном F1 XP GТ, а интерьер отделали кожей с зеленой прострочкой.