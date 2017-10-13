Финансовые новости
- |
- 13.10.17
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
13:57 13.10.2017 |
Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, выступил инвестором проекта Hyperloop One, который по этой причине претерпел ребрендинг и называется Virgin Hyperloop One. Брэнсон весьма оптимистично видит будущее высокоскоростной дороги. В настоящее время проект является стартапом, не несущим финансовой выгоды, и находится на стадии создания прототипов и их испытаний.
Представители Hyperloop One и Virgin Group не стали раскрывать размеров инвестиций. Однако с учетом переименования компании можно предположить, что речь идет о немалых средствах. Отмечается, что Virgin не станет мажоритарным акционером, однако Ричард Брэнсон займет пост в совете директоров молодой компании.
Hyperloop One считают перспективным видом транспорта, при этом в адрес проекта часто звучит критика: «слишком амбициозно», «слишком дорого». Согласно подсчетам специалистов Илона Маска, который и стал одним из автором идеи, дорога из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско обойдется в $6 млрд. Сумма велика, но это меньше, чем было потрачено на ремонт моста в Калифорнии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ начало расследование против Омеляна по подозрению в незаконном обогащении
ТОП-НОВОСТИ
|Большая реформа: что будет с налогом на прибыль
|Новинский против Григоришина: Чем завершится олигархическая война
|Китай начал скрывать информацию о ситуации в верховьях рек, чтобы оказывать давление на страны, расположенные ниже по течению
|Станет ли Китай крупнейшим в мире финансовым донором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
|Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах
|Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
|LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей
|Генеральный директор Samsung объявил об отставке
|Nubia Z17S: смартфон с четырьмя камерами и 8 Гбайт ОЗУ
Это интересно
|Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы
|В Киеве из банковских ячеек похитили валюту и золото, полиция ищет группу злоумышленников
|СМИ: Apple сотрудничает с LG для создания гибкого iPhone
|В Китае роботы будут доставлять обеды сотрудникам офисных зданий
|Samsung научит тачпады ноутбуков распознавать бесконтактные жесты
|Cortana будет следить за перепиской пользователей Skype
|Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods