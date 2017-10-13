Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One

Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, выступил инвестором проекта Hyperloop One, который по этой причине претерпел ребрендинг и называется Virgin Hyperloop One. Брэнсон весьма оптимистично видит будущее высокоскоростной дороги. В настоящее время проект является стартапом, не несущим финансовой выгоды, и находится на стадии создания прототипов и их испытаний.

Представители Hyperloop One и Virgin Group не стали раскрывать размеров инвестиций. Однако с учетом переименования компании можно предположить, что речь идет о немалых средствах. Отмечается, что Virgin не станет мажоритарным акционером, однако Ричард Брэнсон займет пост в совете директоров молодой компании.

Hyperloop One считают перспективным видом транспорта, при этом в адрес проекта часто звучит критика: «слишком амбициозно», «слишком дорого». Согласно подсчетам специалистов Илона Маска, который и стал одним из автором идеи, дорога из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско обойдется в $6 млрд. Сумма велика, но это меньше, чем было потрачено на ремонт моста в Калифорнии.