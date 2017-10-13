LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей

Компания LG Chem намерена развернуть крупнейшее в Европе производство аккумуляторных батарей для электрических автомобилей.

Сообщается, что передовое предприятие расположится в Польше неподалёку от города Вроцлава. Это место выбрано не случайно: отсюда продукция может оперативно поставляться в Германию, где базируются такие автогиганты, как Audi AG, BMW AG, Daimler AG и Volkswagen AG.

LG Chem намерена инвестировать в создание нового завода около $1,63 млрд. Строительство предприятия сформирует 2500 рабочих мест. Кроме того, в рамках проекта будет развёрнут центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в котором будут трудиться около 400 специалистов различного профиля.

Новый завод планируется открыть уже в следующем году. Предприятие будет выпускать литий-ионные батареи, которые найдут применение в полностью электрических и гибридных транспортных средствах. Объём выпуска батарейных блоков достигнет 100 тыс. единиц в первый год работы предприятия.

Нужно отметить, что в мае нынешнего года концерн Daimler AG дал старт масштабному проекту по строительству одного из самых крупных и передовых заводов по выпуску аккумуляторов для электрокаров. Предприятие расположится на территории города Каменца (Германия, земля Саксония), приблизительно в 50 километрах от Дрездена. Инвестиции в проект составят 500 млн евро. Ввести новые производственные линии в строй планируется уже в середине следующего года.