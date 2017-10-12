BMW собирается создать СП с китайской компанией Great Wall Motor, чтобы выпускать электромобили

По сообщению агентства Reuters компания BMW намерена создать совместное предприятие с китайской компанией Great Wall Motor. СП будет специализироваться на выпуске электромобилей.

«Мы обсуждаем с Great Wall создание совместного предприятия по выпуску машин в Чаншу», - приводит Reuters слова руководящего работника BMW, который пожелал сохранить анонимность.

Другой информатор уточнил, что СП не будет выпускать машины с бензиновыми или дизельными двигателями.

Продукция BMW пользуется популярностью в Китае. В прошлом году ее продажи выросли на 11,3%. В Китае это второй по объему продаж премиальный бренд после Audi. В BMW стараются сохранить превосходство над маркой Mercedes-Benz, занимающей третьем место, но в прошлом году нарастившей продаже на 26,6%.

Компания Daimler, которой принадлежит Mercedes-Benz, уже объявила о намерении выпускать в Китае электромобили. Подобные планы обозначили и другие автопроизводители, включая General Motors, Ford Motor и Tesla.