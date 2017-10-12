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Информация об агентстве
BMW собирается создать СП с китайской компанией Great Wall Motor, чтобы выпускать электромобили
10:26 12.10.2017 |
По сообщению агентства Reuters компания BMW намерена создать совместное предприятие с китайской компанией Great Wall Motor. СП будет специализироваться на выпуске электромобилей.
«Мы обсуждаем с Great Wall создание совместного предприятия по выпуску машин в Чаншу», - приводит Reuters слова руководящего работника BMW, который пожелал сохранить анонимность.
Другой информатор уточнил, что СП не будет выпускать машины с бензиновыми или дизельными двигателями.
Продукция BMW пользуется популярностью в Китае. В прошлом году ее продажи выросли на 11,3%. В Китае это второй по объему продаж премиальный бренд после Audi. В BMW стараются сохранить превосходство над маркой Mercedes-Benz, занимающей третьем место, но в прошлом году нарастившей продаже на 26,6%.
Компания Daimler, которой принадлежит Mercedes-Benz, уже объявила о намерении выпускать в Китае электромобили. Подобные планы обозначили и другие автопроизводители, включая General Motors, Ford Motor и Tesla.
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