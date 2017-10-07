Финансовые новости
- |
- 07.10.17
- |
- 01:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
19:15 06.10.2017 |
Компания Airbus сообщила о первом успешном испытании силовой установки для прототипа летающего маршрутного такси CityAirbus. По словам авиапроизводителя, ему удается следовать графику, по которому первый полет аппарата должен состояться до конца будущего года.
Вертикально взлетающее и садящееся беспилотное такси сможет перевозить до четырех пассажиров. Оснащенное восемью электромоторами, скомпонованными попарно и непосредственно приводящими в движение восемь винтов, оно сможет развивать скорость до 120 км/ч. Время полета будет ограничено 15 минутами. Производитель отмечает, что обрамление винтов повышает безопасность и снижает уровень шума.
В компании рассчитывают, что эксплуатация CityAirbus начнется в городах к 2023 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему скандальные законы по Донбассу удалось принять легко
|Военное присутствие РФ на Донбассе не вызывает сомнений, нет необходимости предоставлять доказательства США - Волкер
|Порошенко: Законопроект по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь
Закон хоть и регламентирует детально военный аспект нашей борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь. (…) Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе.
|Возможность выполнения закона по "особому статусу" ОРДЛО обусловлена рядом требований к РФ - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
|Skoda оказалась слишком успешной для Volkswagen
|Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы
Это интересно
|Представлен Google Pixelbook – хромбук-трансформер массой 1,1 кг
|Представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL
|В России мошенники зарабатывали на продаже сувенирных биткойнов
|3 недооцененных навыка, которые помогут в карьере
|Samsung показала шлем виртуальной реальности с поддержкой Windows Mixed Reality
|Искусственный интеллект Google глупее первоклашки, но в два раза умнее Apple Siri
|Испанский суд решил выдать русского «спам-короля» властям США