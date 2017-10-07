Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus

Компания Airbus сообщила о первом успешном испытании силовой установки для прототипа летающего маршрутного такси CityAirbus. По словам авиапроизводителя, ему удается следовать графику, по которому первый полет аппарата должен состояться до конца будущего года.

Вертикально взлетающее и садящееся беспилотное такси сможет перевозить до четырех пассажиров. Оснащенное восемью электромоторами, скомпонованными попарно и непосредственно приводящими в движение восемь винтов, оно сможет развивать скорость до 120 км/ч. Время полета будет ограничено 15 минутами. Производитель отмечает, что обрамление винтов повышает безопасность и снижает уровень шума.

В компании рассчитывают, что эксплуатация CityAirbus начнется в городах к 2023 году.