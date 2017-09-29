SpaceX предлагает за полчаса долететь из Нью-Йорка в Париж

Глава частной аэрокосмической компании SpaceX Элон Маск, выступая на Международном астронавтическом конгрессе (IAC 2017) в Аделаиде (Австралия), поделился планами по поводу использования космических ракет для доставки пассажиров на Земле, чтобы сократить время полёта в любую точку Земли до одного часа. Для большинства пунктов назначения время полёта составит менее получаса.

Предполагается, что ракеты компании будут осуществлять перевозки пассажиров на такой высоте, где не будет сопротивления воздуха, что позволит резко увеличить потенциальную скорость и эффективность с точки зрения использования топлива.

Согласно видеоролику, демонстрировавшемуся на презентации Маска, время полёта космического корабля компании SpaceX из Гонконга в Сингапур составит 22 минуты, из Лос-Анджелеса в Торонто - 24 минуты, из Лос-Анджелеса до Торонто в Нью-Йорк - 25 минут и всего 30 минут потребуется на поездку из Нью-Йорка в Париж.

В анимационном видеоролике показаны пассажиры, идущие на борт ракеты, установленной на стартовой площадке посреди воды, на которую они были доставлены большой футуристическим судном. Затем ракета покидает атмосферу Земли, после чего отделившаяся пассажирская капсула продолжает двигаться до места назначения с максимальной скоростью 27 000 км/ч. Прибыв к месту назначения, корабль выполняет посадку на другой площадке для посадки/запуска.





Маск не указал никаких конкретных сроков в этом случае применения ракетных технологий компании, хотя, похоже, что для перелётов между городами предполагается использовать корабль BFR, который SpaceX собирается начать строить через 6-9 месяцев для полётов на Марс.

Элон Маск добавил, что стоимость перелёта на борту корабля BFR должна быть примерно такой же, как и «полная стоимость проезда» в большинстве авиакомпаний в настоящее время.