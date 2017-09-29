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Opel переведут на французские моторы
14:39 29.09.2017 |
Группа PSA Peugeot Citroen собирается использовать на автомобилях компании Opel, которая с недавних пор принадлежит французам, моторы собственной разработки. Об этом со ссылкой на руководителя отдела развития PSA Жиля ле Борнье сообщает издание Automotive News.
Замена двигателей на «Опелях» начнется уже в ближайшее время. При этом, по словам ле Борнье, компания планирует закончить этот переход в течение нескольких лет. Он добавил также, что окончательное решение о том, будет ли PSA использовать уже существующие наработки Opel, еще не принято.
Перевод «Опелей» на моторы, а также платформы группы PSA связан еще и с тем, что французы хотят как можно быстрее освободиться от выплат за использование разработок бывшего владельца Opel - концерна General Motors, которые есть в автомобилях немецкой марки.
В издании отмечают, что переход на двигатели PSA может отразиться на количестве людей, работающих в Opel. Сокращения могут пройти в технических центрах и на предприятиях немецкого автопроизводителя. При этом в октябре 2016 года компания запустила новый центр для разработок и тестирования моторов и трансмиссий. Он обошелся «Опелю» в 210 миллионов евро и сейчас там работают 800 инженеров.
Ранее в Opel произошла вторая крупная отставка после перехода под управление PSA Peugeot Citroen. Компанию покинула главный маркетолог Тина Мюллер. Еще раньше из Opel ушел исполнительный директор Карл-Томас Нойман.
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