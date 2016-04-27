Производитель пылесосов Dyson будет выпускать электромобили

Британский производитель бытовой техники Dyson, известный своими пылесосами, займется выпуском электромобилей. Сборка машин начнется с 2020 года на новом предприятии в Уилтшире. Об этом, как пишет Auto Express, в письме своим сотрудникам сообщил руководитель компании сэр Джеймс Дайсон.

По словам Дайсона, он намерен вложить в проект запуска собственных электромобилей два миллиарда фунтов стерлингов - по миллиарду на разработку самих машин, а также создание и запуск в серии твердотельных аккумуляторов к ним. Также будет создано 400 рабочих мест - новых сотрудников уже нанимают.

«Мы не будем новичками, пришедшими в мире электрокаров в последнюю минуту. Я был заинтересован в машинах на электротяге еще 1998-м, а вот автоиндустрия - нет. Это не было модной темой не только в то время, но и даже три года назад. Я разочарован, что никто из нынешних автопроизводителей всерьез не занялся этой темой до тех пор, пока негативное освещение в СМИ темы дизелей их не заставило», - заявил Дайсон.

По его словам, компания пойдет «отдельной дорогой» в разработке электромобилей, поскольку он видит, «что полезного могут дать существующие технологии и производители».

Дайсон добавил, что работает над проектом уже два с половиной года, однако пока рабочего прототипа еще нет. Также он не назвал предполагаемые габариты автомобиля или его тип кузова, уточнив лишь, что это не будет ни спорткар, ни бюджетная машина.

Изобретатель надеется, что его электрокар станет прибыльным проектом, поскольку, по его словам, когда появились первые пылесосы Dyson, этот рынок тоже уже был заполнен.

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