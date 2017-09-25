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Новый электробус преодолевает 30 км после 10-минутной зарядки
10:38 25.09.2017 |
В Малайзии ведётся тестирование передового полностью электрического автобуса с нулевым выбросом вредных газов в атмосферу: в перспективе такие машины могут заменить дизельный транспорт.
Проект реализуется при поддержке Организации развития новой энергии и промышленных технологий Японии (NEDO). В инициативе участвуют Toshiba Infrastructure Systems & Solutions, PUES Corporation, HASETEC Corporation и Oriental Consultants Global Co.
Главной особенностью автобуса является система ультрабыстрой подзарядки блока аккумуляторов. Применены литий-титанатные батареи Toshiba Super Charge Ion Battery (SCiB).
Утверждается, что всего десяти минут подзарядки достаточно для того, чтобы машина преодолела до 30 км пути. Таким образом, быстрая подзарядка вполне может осуществляться на конечных станциях большинства городских маршрутов.
В рамках проекта компания PUES Corporation отвечает за электрическую силовую платформу. HASETEC Corporation специализируется на системах сверхбыстрой зарядки. Наконец, Oriental Consultants Global Co. занимается оценкой экономической и экологической эффективности инициативы.
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