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В Hyundai считают, что немцы занимаются «глупыми» технологиями
09:31 21.09.2017 |
В компании Hyundai считают увлечение премиальными брендами, такими как BMW и Mercedes-Benz, современными электронными системами «глупым». Такое заявление в интервью австралийскому изданию Drive сделал Альберт Бирман, бывший глава BMW M, ныне возглавляющий спортивное подразделение корейской марки - Hyundai N.
«У нас нет пневматической подвески, активных стабилизаторов или камеры, «чувствующей» дорогу. Это все глупость. Зато у нас есть крепкая платформа, тонны высокопрочной стали, пусть даже наши машины и получаются тяжелее конкурентов, и регулируемые амортизаторы. И на этом все», - заявил Бирман.
По словам топ-менеджера, большинство технологий в люксовом сегменте - это «маркетинг» и «повод для шумихи в СМИ». «Большинство из них не используются, становясь, в случае поломки, тяжелым бременем для покупателей», - добавил Бирман.
В Hyundai считают, что вместо электроники лучше сосредоточиться на простых, но надежных технологиях. «Мы проезжаем по 30 тысяч километров на тестовом треке в центре исследований и разработки в Намьянге и еще 10 тысяч на Нюрбургринге, - говорит Альберт Бирман. - Не думаю, что кто-то из производителей тоже так делает. Возможно, только Ferrari и Porsche».
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