Корейский конкурент BMW 3 series: три мотора, Launch Control и алюминий в салоне

Корейская компания Genesis, принадлежащая Hyundai, официально представила новый седан, который получил название G70. Показанная в городе Намьянг, где располагается дизайн-центр марки, модель поберется за покупателей с BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-класса и Audi A4.





Новинка построена на той же платформе, что лежит в основе Kia Stinger. Спереди установлены стойки «МакФерсон», а сзади - многорычажка. Заднеприводное шасси на 55 процентов состоит из высокопрочных сталей.

Моторная гамма Genesis G70 состоит из трех двигателей: пары бензиновых агрегатов и одного дизеля. Топовая версия получит 3,3-литровый турбомотор V6, который развивает 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. На «Стингере» этот же двигатель сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

С места до ста километров в час G70 с мотором 3.3 разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость седана составляет 270 километров в час.

Четырехдверка также будет доступна с бензиновым турбомотором 2.0, который выдает 252 лошадиные силы и 353 Нм крутящего момента, и с дизелем 2.2. Последний развивает 202 лошадиные силы и 441 Нм момента.

Genesis G70 будет предлагаться с как задним, так и с полным приводом. В перечень доступного для модели оснащения входят механический дифференциал повышенного трения, активная подвеска, система управления вектором тяги, а также система Lauch Contorol, позволяющая добиться максимально эффективного ускорения при старте с места.

В список электронных помощников и систем безопасности G70 входят, например, функция предотвращения столкновений, система слежения за мертвыми зонами боковых зеркал, функция слежения за усталостью водителя, а также адаптивный круиз-контроль.

Габаритные размеры G70 в Genesis не привели. При этом издание Motor1 утверждает, что длина модели составляет 4683 миллиметра, а ее колесная база равна 2834 миллиметрам. Габаритная длина BMW 3 серии составляет 4633 миллиметра, а колесная база - 2810 миллиметров.

В отделке интерьера седана использовались алюминий, металл и кожа. Для салона в Genesis подготовили семь вариантов расцветки, два из которых доступны только для автомобилей с мотором 3.3 и топовым версиям машин, оснащенных двухлитровым турбированным двигателем.

В Южной Корее продажи Genesis G70 начнутся 20 сентября.