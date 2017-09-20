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Dodge перейдет на платформы Maserati
23:07 19.09.2017 |
Компания Dodge, входящая в состав концерна Fiat Chrysler Automotive, планирует перевести свои модели на платформы Maserati. Произойдет это не ранее 2021 года, на который запланировано появление Charger и Challenger следующих поколений. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на производителя.
В 2019 году модели переживут обновление, после чего, спустя два года, полностью перейдут на заднеприводную платформу седана Maserati Ghibli. Это значит, что и Charger, и Challenger получат шасси с передней двухрычажкой, задней многорычажкой и адаптивными амортизаторами. Сейчас обе модели построены на платформе Chrysler LX, которая использует элементы старых Mercedes-Benz S- и E-Class.
Кроме того, обновление коснется модели Journey. Из полноприводного минивена с тремя рядами сидений он превратится в заднеприводный спортивный кроссовер. Модель построят на платформе Giorgio от Alfa Romeo Stelvio. При этом производство машины переедет из Мексики в Италию.
В августе Maserati представила обновленный седан Ghibli. Модель получала адаптивные светодиодные фары с матричным дальним светом, электроусилитель руля и дополненный комплекс систем безопасности с функциями автопилота. Отдачу трехлитрового двигателя V6 для версия Ghibli S и S Q4 увеличили на 20 лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента - до 430 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента соответственно.
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