Dodge перейдет на платформы Maserati

Компания Dodge, входящая в состав концерна Fiat Chrysler Automotive, планирует перевести свои модели на платформы Maserati. Произойдет это не ранее 2021 года, на который запланировано появление Charger и Challenger следующих поколений. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на производителя.

В 2019 году модели переживут обновление, после чего, спустя два года, полностью перейдут на заднеприводную платформу седана Maserati Ghibli. Это значит, что и Charger, и Challenger получат шасси с передней двухрычажкой, задней многорычажкой и адаптивными амортизаторами. Сейчас обе модели построены на платформе Chrysler LX, которая использует элементы старых Mercedes-Benz S- и E-Class.

Кроме того, обновление коснется модели Journey. Из полноприводного минивена с тремя рядами сидений он превратится в заднеприводный спортивный кроссовер. Модель построят на платформе Giorgio от Alfa Romeo Stelvio. При этом производство машины переедет из Мексики в Италию.

В августе Maserati представила обновленный седан Ghibli. Модель получала адаптивные светодиодные фары с матричным дальним светом, электроусилитель руля и дополненный комплекс систем безопасности с функциями автопилота. Отдачу трехлитрового двигателя V6 для версия Ghibli S и S Q4 увеличили на 20 лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента - до 430 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента соответственно.