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В BMW задумали отказаться от автомобильных ключей
18:51 19.09.2017 |
В компании BMW изучают возможность полного отказа от автомобильных ключей в пользу мобильных приложений на смартфонах. Об этом со ссылкой на члена совета директоров, ответственного за продажи немецкого автопроизводителя, Яна Робертсона, сообщает агентство Reuters.
«Честно говоря, сколько людей действительно пользуются ключами сегодня? Никто никогда не вынимает ключи из кармана. Так зачем носить их с собой? Поэтому мы изучаем, можно ли отказать от них», - заявил Робертсон.
Уже сейчас у компании BMW есть мобильное приложение, с помощью которого владелец машины может открывать и закрывать замки, а также следить за состоянием автомобиля дистанционно и отправлять на его навигационную систему данные в планируемой поездке. Программа доступна как для устройств на базе iOS, так и на базе Android.
Помимо этого, для некоторых моделей BMW доступен ключ с дисплеем, с помощью которого владелец автомобиля может делать почти все то же самое, что и при помощи смартфона: проверять, закрыты ли двери, получать данные о количестве технических жидкостей и топлива, а также программировать климат-контроль. Такой ключ дебютировал вместе с седаном 7 серии последнего поколения.
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