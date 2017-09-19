Continental научит шины менять форму

Немецкая компания Continental на моторшоу во Франкфурте представила «умные» шины, которые подстраиваются под дорожные условия. Пока это лишь концепт, но не исключено, что в будущем они могут появиться на автономных электрических автомобилях.





Шины оснастили двумя новыми технологиями. Одна из них называется ContiSense. Это особая токопроводящая резиновая смесь с интегрированными сенсорами, которые постоянно анализируют глубину протектора и температуру шины. В случае отклонения полученные данных от нормы, система уведомляет об этом водителя.

Также система может определять повреждение шины и уведомлять об этом до того, как давление упадет до минимума. В будущем компания планирует расширить функциональность ContiSense - ее научат определять температуру дороги и наличие на ней, например, снега.

Вторая технология, примененная в шине называется ContiAdapt. Это встроенный в шину микрокомпрессор, который меняет давление и пятно контакта в зависимости от условий. Система работает в трех режимах: скользкая дорога, мокрая дорога, неровная дорога и стандартном. При движении, например, по сухой дороге, ContiAdapt уменьшает пятно контакта, улучшая тем самым экономичность. При движении по скользкой дороге или снегу система увеличивает пятно контакта или уменьшает давление в шине.

Обе технологии Continental использовала при создании новой концептуальной шины, протектор которой разделен на три зоны. В зависимости от давления и ширины покрышки, зоны протектора активируются и шина адаптируется к дорожным условиям или предпочтениям водителя.

В 2016 году на Женевском автосалоне компания Goodyear представила шины сферической формы. Концепт получил название Eagle-360. По задумке разработчиков, инновационные шины могли бы устанавливаться на беспилотники, а к автомобилю крепиться с помощью магнитной левитации.