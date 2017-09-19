Китайская премиум-марка Wey построила гибридный кроссовер

Премиальный суббренд Wey, принадлежащий китайскому производителю Great Wall, представил на моторшоу во Франкфурте концепт гибридного кроссовера XEV. Он оснащается гибридной силовой установкой, техническую информацию о которой производитель не приводит.





Полноприводная модель построена на новой модульной платформе, в которой элементы силовой установки размещены в центре и на задней оси. Компактный дизайн силовой установки позволил сократить количество и длину кабелей между инвертором, ДВС и другими компонентами, а также снизить массу машины.

Купеобразный кроссовер получил необычную светодиодную оптику, двери «крылья чайки» и камеры вместо боковых зеркал. XEV также оснащен автопилотом четвертого уровня (это означает, что водитель освобожден от любых динамических задач по управлению автомобилем, однако в редких случаях его вмешательство в управление все же требуется), активным круиз контролем, системами слежения за полосой движения и предотвращения столкновений.

Сейчас в модельном ряду Wey есть два кроссовера - VV5 и VV7. Старший построен на платформе Haval H7. Он оснащается двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 234 лошадиные силы и семиступенчатым преселективным «роботом». В список оснащения кроссовера входят камеры кругового обзора, сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, панорамная крыша, система автопарковки и аудиосистема премиум-класса.