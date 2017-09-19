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Немецкая марка с китайским капиталом создала пятиметровый электрокар
15:40 18.09.2017 |
Немецкая компания Borgward, возрожденная за счет привлечения китайских инвесторов, представила на моторшоу во Франкфурте прототип Isabella. Габаритная длина концепт-кара составляет ровно пять метров.
Ширина «Изабеллы» составляет 1,92 метра, а высота - 1,4 метра. Четырехместный прототип укомплектовали сдвижными дверьми как спереди, так и сзади. Помимо этого, у концепт-кара нет центральной стойки кузова.
В движение концепт-кар приводится при помощи пары электрических двигателей, суммарная отдача которых составляет 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час прототип разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость «Изабеллы» составляет 250 километров в час.
Электродвигатели прототипа Borgward питаются от батарей, которые немецкий автопроизводитель разработал совместно с компанией LG Electronics. Характеристики аккумуляторов не называются. В компании отметили лишь, что на 80 процентов из запас можно восстановить за полчаса при использовании специального зарядного устройства. Помимо этого, прототип получил систему беспроводной зарядки.
В Borgward добавили, что задачей компании является разработка платформы, которая обеспечила бы 500-километровый запас хода.
Внутри «Изабеллы» установлены четыре отдельных кресла. Концепт-кар получил большую цифровую панель во всю ширину лобового стекла и мультимедийую систему, на экране которой отображаются голограммы, отвечающие за работу различных систем автомобиля.
Никаких данных о планах по разработке серийной версии Isabella в Borgward не озвучили. В апреле на автосалоне в Шанхае компания представила электрический кроссовер BX7, у которого также есть бензиновая версия с 224-сильным двухлитровым двигателем.
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