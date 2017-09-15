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Китайская Chery представила первый кроссовер для Европы
21:28 15.09.2017 |
Китайский производитель Chery показал во Франкфурте кроссовер, который будет продаваться на европейском рынке - Exceed TX. Представленная машина - предсерийная версия, которая демонстрирует новый «язык дизайна» бренда.
Кроссовер построен на новой платформе, которая ляжет в основу целой линейки вседорожников. Модель разработана в сотрудничестве с такими компаниями, как Dana и BorgWarner (система полного привода), Getrad (трансмиссия), Valeo (электронные помощники) и Bosch (информационно-развлекательная система, настройка двигателя и вспомогательных систем).
Серийный вариант Exceed TX будет доступен в трех версия: гибрид, подключаемый гибрид и электрокар. Первым в продажу поступит подзаряжаемый гибрид.
Его оснастят 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 116-сильным электромотором. Силовая установка будет сочетаться с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Разгон до 100 километров в час у вседорожника займет шесть секунд. Максимальная скорость - 200 километров в час. Расход топлива в европейском режиме NEDC - 1,8 литра на 100 километров.
В оснащение вседорожника войдут светодиодные фары, мультимединая система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, система распознания голоса, доступ к Сети, панорамная крыша и автоматическая фоновая подсветка салона.
Серийный вариант Exceed TX покажут в следующем году.
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