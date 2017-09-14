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Во Франкфурте дебютировал электрический сити-кар Honda
13:44 14.09.2017 |
На моторшоу во Франкфурте Honda представила концепт электрического сити-кара Urban EV. Машина станет предвестником серийной модели, запуск которой запланирован на 2019 год.
Концепт-кар Urban EV построен как часть программы развития компании под названием Electric Vision, которая предусматривает разработку платформ, силовых установок и облегченных аккумулятором для электромобилей. Новинка по своим габаритам получилась на 100 миллиметров короче компактвэна Jazz.
Передняя часть электрокара - это дисплей, на который выводятся приветствия, информация для других водителей и статус зарядки. В салоне установлены четыре сиденья. Они отделаны серой тканью, а передняя панель - деревом.
Особенностью компактного хэтчбека является «парящая» приборная панель с панорамным дисплеем. На него выводится информация о работе электрических систем машины: текущий уровень потребления, состояние аккумуляторной батареи и остаток пробега.
Концепт-кар также оснащен персональным электронным помощником, который анализирует поведение водителя и отвечает за экономическую эффективность. Например, он подскажет когда лучше зарядить электрокар или отдать излишки энергии в общую сеть.
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