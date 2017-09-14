Предвестник будущего Kia Proceed — это фастбек с парфюмерией внутри

Компания Kia представила во Франкфурте концепт-кар Proceed, который дает представление о том, как будет выглядеть серийная модель следудющего поколения. Одной из особенностей прототипа стала специальная полочка в салоне, где находится так называемый «Банк памяти».





«Банк памяти» - это три флакона с ароматами, которые, по задумке, должны пробуждать воспоминания, а также ассоциироваться с драйвом и мощью. Среди ароматов: мускусный запах старой кожи, маслянистый аромат гаража с классическими автомобилями и запах высокооктанового топлива.

Показанная модель - это фастбэк с низкой линией крыши, 20-дюймовыми колесными дисками, огромной панорамной крышей и подсветкой зоны остекления, которая светится при приближении владельца. Информации о силовой установке производитель не предоставил.

В салоне концепт-кара установлены четыре индивидуальных кресла, на отделку которых ушло 100 метров черного эластана. Он был вырезан и подогнан вручную так, чтобы создать эффект рифленой, грубой обивки. Панель приборов и вставки на дверях окрашены в «лавовый» цвет кузова. В отделке интерьера также используется алюминий и углеродное волокно. У фастбека цифровая приборка и широкоформатный дисплей мультимедийной системы.

На моторшоу Kia также представила обновленный Sorento Prime и вседорожную модификацию Picanto X-Line.