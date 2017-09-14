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Новый Renault Megane RS получил полноуправляемое шасси и «робот»
21:37 13.09.2017 |
На моторшоу во Франкфурте компания «Рено» представила «заряженный» хэтчбек Megane RS нового поколения. Модель получила вместо прежнего двухлитрового мотора бензиновый турбоагрегат 1.8, полноуправляемое шасси и коробку передач с двумя сцеплениями.
Переднеприводная «ЭрЭска» третьего поколения оснащается четырехцилиндровым двигателем объемом 1,8 литра, который также уже можно встретить на спорткаре Alpine A110. Мотор на хот-хэтче выдает 280 сил и 390 Нм крутящего момента. Агрегат может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Динамические характеристики новинки пока не уточняются. Предшественник (был доступен с 265-сильным мотором и в случае с трековой версией - с 275-сильным) набирал «сотню» за шесть секунд.
В шасси используются «подруливающие» задние колеса, гидравлические ограничители хода сжатия в амортизаторах и дифференциал Torsen на передней оси, который, правда, доступен только для более хардкорной версии Cup. Также в линейке сохранился и более комфортный вариант Sport.
Также автомобиль обзавелся системой выбора режимов управляющей электроникb Multi-Sense: Comfort, Normal, Sport, Race и Perso. Все вспомогательные электронные помощники могут быть выключены через мультимедийный комплекс R-Link 2.
В этой системе для водителя доступна также система записи телеметрии R.S. Monitor с режимом Expert. Он позволяет подключить камеру для записи трек-дней, просматривать получившиеся видео и делиться результатами заездов в социальных сетях.
В Европе заказы на новый хот-хэтч начнут принимать в декабре. В 2018-м линейка модели расширится за счет 300-сильной версии Trophy.
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