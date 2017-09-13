Компания Renault встроила электрокар в умный дом

Компания Renault привезла во Франкфурт концепт-кар Symbioz, салон которого, по задумке разработчиков, должен стать продолжением домашнего интерьера. Автомобиль, тесно интегрированный в систему умного дома, оснащен автопилотом и электрической силовой установкой.





Одна из особенностей «Симбиоза» еще и в том, что автомобиль может обмениться энергией с домом через единую интеллектуальную сеть под управлением искусственного интеллекта, предугадывающего потребности человека. Так, например, машина будет в пиковые часы отдавать энергию из своей силовой установки для работы освещения, экранов и бытовой техники в доме. То есть автомобиль сможет выступать резервным источником энергии в чрезвычайных ситуациях.

Вне дома прототип управляется автопилотом: кресла первого и второго рядов развернуться друг к другу, а мультимедийный комплекс автоматически подстроится под вкусы пассажиров.

К концу этого года в «Рено» планируют представить еще один концепт, в котором воплотится большинство элементов, показанных на Symbioz. Этот автомобиль покажет, как будет развиваться модельный ряд бренда до 2023 года, а также технологии, адаптирующие настройки машины под каждого конкретного человека.





Эта машина получит 680-сильную (660 Нм) силовую установку, работающую от комплекта батарей емкостью 72 киловатт-часа. «Сотню» автомобиль сможет набирать примерно за шесть секунд.

В работе над Symbioz участвовали фирмы LG (разработка интерфейсов), Ubisoft (технологии виртуальной реальности), Devialet (аудиосистема), IAV (автономного вождение) и TomTom (геоданные).