Самый внедорожный Land Rover Discovery оснастили 525-сильным V8

Компания Land Rover представила «самую внедорожную» версию модели Discovery последнего поколения, которая была подготовлена заводским тюнером британской марки Special Vehicle Operations (SVO). Новинку, получившую название SVX, укомплектовали пятилитровым бензиновым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Агрегат развивает 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента.





Внедорожник оснащен пневмоопорами по кругу и системой Hydraulic Active Roll Control (H-ARC). Она позволяет улучшить артикуляцию колес, а также гасит крены кузова при движении по бездорожью.

Модель получила еще и защитные накладки на бамперы, увеличенные углы въезда, съезда и рампы (точные данные в Land Rover не привели), а также 20-дюймовые колеса с внедорожными покрышками Goodyear Wrangler размерностью 275/55.

В перечень оборудования SVX-версии Land Rover Discovery вошли активный центральный дифференциал, задний дифференциал с электронным управлением, восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, система выбора режимов работы Terrain Response II, а также ряд электронных помощников, среди которых есть, например, функция помощи при спуске.

Производство такой модификации внедорожника начнется в Великобритании в 2018 году.