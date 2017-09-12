Новый прототип BMW проедет без зарядки 600 километров

На автосалоне во Франкфурте дебютировал электрический прототип BMW, который получил название i Vision Dynamics. На одной зарядке концепт-кар может проехать 600 километров.





Подробную информацию о силовой установке i Vision Dynamics в BMW не привели. В компании отметили лишь, что максимальная скорость прототипа превышает 200 километров в час, а с места до «сотни» он способен разгоняться за четыре секунды.

Концепт-кар лишен классической радиаторной решетки. При этом в передней части кузова располагаются декоративные элементы, которые, во-первых, служат для того, чтобы подчеркнуть фирменный стиль автомобилей BMW, а, во-вторых, скрывают за собой датчики и сенсоры.

Концепт-кар также оснастили полностью светодиодной светотехникой.

В BMW отметили, что i Vision Dynamics дает представление о том, какой могла бы быть модель, способная занять нишу между i3 и i8. Немецкий автопроизводитель добавил также, что к 2025 году в его линейке будет 25 моделей с электрическими моторами, 12 из которых будут лишены двигателей внутреннего сгорания.





Изначально предполагалось, что во Франкфурте компания BMW покажет новую i-модель, которая будет называться i5.