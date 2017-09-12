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Новый прототип BMW проедет без зарядки 600 километров
12:07 12.09.2017 |
На автосалоне во Франкфурте дебютировал электрический прототип BMW, который получил название i Vision Dynamics. На одной зарядке концепт-кар может проехать 600 километров.
Подробную информацию о силовой установке i Vision Dynamics в BMW не привели. В компании отметили лишь, что максимальная скорость прототипа превышает 200 километров в час, а с места до «сотни» он способен разгоняться за четыре секунды.
Концепт-кар лишен классической радиаторной решетки. При этом в передней части кузова располагаются декоративные элементы, которые, во-первых, служат для того, чтобы подчеркнуть фирменный стиль автомобилей BMW, а, во-вторых, скрывают за собой датчики и сенсоры.
Концепт-кар также оснастили полностью светодиодной светотехникой.
В BMW отметили, что i Vision Dynamics дает представление о том, какой могла бы быть модель, способная занять нишу между i3 и i8. Немецкий автопроизводитель добавил также, что к 2025 году в его линейке будет 25 моделей с электрическими моторами, 12 из которых будут лишены двигателей внутреннего сгорания.
Изначально предполагалось, что во Франкфурте компания BMW покажет новую i-модель, которая будет называться i5.
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