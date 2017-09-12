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Машины научатся определять любителей «смсить» за рулем
17:53 11.09.2017 |
Научные сотрудники Университета Ватерлоо разработали компьютерный алгоритм, который с высокой точностью оперделеяет, когда водитель пишет SMS. На основании полученных данных алгоритм определяет степень отвлеченности и уровень угрозы.
Система, использующая данные с камер и искусственный интеллект, следит за тем, чтобы движения водителя не отличались от заложенных в программу шаблонов. Кроме этого, алгоритм определяет положение лица и головы водителя. Профессор университета Фахри Кэррей говорит, что полученные данные можно использовать для совершенствования системы безопасности машин.
Другой проект, над которым также ведется работа в Институте Ватерлоо - использование специальных сенсоров для выявления физиологических сигналов усталости: изменения частоты моргания, размеров зрачков и частоты сердечного ритма.
В августе Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) выяснил, какие из современных систем безопасности наиболее полезные. Ими стали системы мониторинга слепых зон и слежения за разметкой - их установка снижает количество проишествий на 10-20 процентов.
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