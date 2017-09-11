Китай планирует наложить запрет на выпуск и продажу бензиновых и дизельных автомобилей на своей территории

Электромобиль LeSEE

Правительство Китая рассматривает возможность радикального ужесточения требований к автомоиблям, которые выпускаются и продаются на территории Поднебесной. Как сообщает Automotive News, автомобили традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) - на бензине и дизельном топливе - попадут под запрет уже в 2025 году.

Китай из-за бурного роста промышленности и резкого роста автопарка остается государством с очень сложной экологической ситуацией. Издание отмечает, что загазованный воздух и смог являются типичными явлениями для жителей КНР.

Правительство страны задумалось над тем, как улучшить экологическую ситуацию: одна из мер - наложить запрет на выпуск и продажу бензиновых и дизельных автомобилей на своей территории.

Местным и зарубежным автоконцернам будет разрешено производить для реализации в Китае только электромобили и машины с гибридными установками, где традиционные ДВС сочетаются с электродвигателем и батареей. Таким образом, крупные производители легковых авто, такие как Volkswagen, BMW, Mercedes и PSA, которые ведут производство своего товара в КНР в рамках совместных предприятий (СП) с китайскими заводами, тоже будут обязаны перестроить свое производство на изготовление машин класса EV и PHEV.

В Китае считают, что такие радикальные меры в законодательстве простимулируют автопроизводителей на выпуск экологически чистого транспорта уже в ближайшее время. Китайские аналитики прогнозируют, что доля продаж электрических и гибридных моделей внутри страны к концу следующего 2018 года составит 8%, к 2020 году - 12%, а в 2025 году достигнет 20%. Таким образом, уже через 8 лет каждый новый легковой автомобиль в Китае станет экологически чистым.

Напомним, что Китай является государством с самым большим числом жителей: на 2006 год в этой стране проживало 1,314 млрд человек.