Бывшие сотрудники Tesla и BMW выпустят кроссовер с 1,2-метровой приборкой

Стартап Future Mobility, созданный бывшими сотрудниками Tesla, BMW и Nissan, запустил бренд Byton. Первой моделью станет среднеразмерный электрический кроссовер, который появится в Китае в 2019 году. К 2020 году компания расширить линейку до трех электрокаров.





Детальной информации о технической начинке первой модели Byton пока мало. Известно лишь, что она сможет проезжать на одной зарядке до 500 километров. Как говорят в компании, такого запаса хода будет достаточно для того, чтобы целую неделю ездить по городу, при этом аккумулятор полностью «заправится» пока водитель «наслаждаетесь чашечкой кофе».

Для сравнения, Tesla Model X в модификации 100D может проезжать на одной зарядке до 565 километров. На подзарядку до 100 процентов кроссоверу требуется около шести с половиной часов.

Одной из особенностей модели станет огромная цифровая передняя панель шириной 1 метр 25 сантиметров. Кроссовер сможет подключаться к Сети на скорости до 1000 мегабит в секунду. При этом вместо ключей для доступа в автомобиль планируется использовать систему распознавания лиц, а в салоне управление всеми фукнциями будет осуществляться при помощи жестов. Автомобиль также оснаснят автопилотом.

Помимо Tesla, одним из конкурентов новинке может стать электрокроссовер Jaguar I-Pace. Он получил 400-сильную силовую установку и выйдет на рынок в 2018 году.

В этом же году выйдет 1050-сильный электрокроссовер под названием FF 91, который готовит фирма Faraday Future. Он способен без подзарядки проезжать до 700 километров. С нуля до 96 километров в час такая машина разгоняется за 2,39 секунды.