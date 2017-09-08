Финансовые новости
- |
- 08.09.17
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бывшие сотрудники Tesla и BMW выпустят кроссовер с 1,2-метровой приборкой
12:39 08.09.2017 |
Стартап Future Mobility, созданный бывшими сотрудниками Tesla, BMW и Nissan, запустил бренд Byton. Первой моделью станет среднеразмерный электрический кроссовер, который появится в Китае в 2019 году. К 2020 году компания расширить линейку до трех электрокаров.
Детальной информации о технической начинке первой модели Byton пока мало. Известно лишь, что она сможет проезжать на одной зарядке до 500 километров. Как говорят в компании, такого запаса хода будет достаточно для того, чтобы целую неделю ездить по городу, при этом аккумулятор полностью «заправится» пока водитель «наслаждаетесь чашечкой кофе».
Для сравнения, Tesla Model X в модификации 100D может проезжать на одной зарядке до 565 километров. На подзарядку до 100 процентов кроссоверу требуется около шести с половиной часов.
Одной из особенностей модели станет огромная цифровая передняя панель шириной 1 метр 25 сантиметров. Кроссовер сможет подключаться к Сети на скорости до 1000 мегабит в секунду. При этом вместо ключей для доступа в автомобиль планируется использовать систему распознавания лиц, а в салоне управление всеми фукнциями будет осуществляться при помощи жестов. Автомобиль также оснаснят автопилотом.
Помимо Tesla, одним из конкурентов новинке может стать электрокроссовер Jaguar I-Pace. Он получил 400-сильную силовую установку и выйдет на рынок в 2018 году.
В этом же году выйдет 1050-сильный электрокроссовер под названием FF 91, который готовит фирма Faraday Future. Он способен без подзарядки проезжать до 700 километров. С нуля до 96 километров в час такая машина разгоняется за 2,39 секунды.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Южанина: Переход на украинские номера уже ввезенным в Украину авто с иностранной регистрацией обойдется в 1-1,4 тыс. евро
ТОП-НОВОСТИ
|Чем "школьное " перемирие" на Донбассе отличается от прошлогоднего
|Дроны-камикадзе: Какре оружие Украина купила в Польше
|Когда закодируют бесплатные каналы на спутнике
|Тарас Чорновіл: Просто треба уважно вслухатися в виступи юлиних адептів збереження нинішньої злочинної судової системи
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен смартфон с 24-Мп фронтальной камерой Vivo V7+
|Бывшие сотрудники Tesla и BMW выпустят кроссовер с 1,2-метровой приборкой
|PodCase — чехол с аккумулятором для смартфонов iPhone, который способен зарядить и наушники AirPods
|SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США
|Как делать деньги на капризах супербогачей
|Злоумышленники все чаще используют чужие компьютеры для майнинга
|Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
Это интересно
|11 способов понравиться начальнику
|Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом
|Раскрыта внешность самого большого вседорожника BMW
|ZTE Blade A2S: 100-долларовый смартфон с экраном Full HD
|В 2017 году злоумышленники похитили криптовалюту на сумму более $200 млн
|Шотландия рассчитывает на прекращение продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2032 году
|9 качеств, которые помогут получить повышение