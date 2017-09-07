Раскрыта внешность самого большого вседорожника BMW

В распоряжении сайта Bimmerpost оказались первые официальные фотографии прототипа BMW X7 - предвестника аналогичной серийной модели, которая станет самым большими вседорожником в линейке марки. Подробности об автомобиле появятся в пятницу, 8 сентября, а его публичный дебют состоится на моторшоу во Франкфурте.

Как ранее заявляли топ-менеджеры BMW, внедорожник X7 будет построен не просто на растянутой платформе «ИксПятого» - многие детали разработают специально для этой модели. Ожидается, что для автомобиля подготовят две модификации: с семью посадочными местами и роскошный вариант с четырьмя раздельными креслами.

В гамме двигателей - уже устанавливающиеся на модели BMW «шестерки» и восьмицилиндровые агрегаты. Не исключено, что для топовой версии X7 в линейку добавят версию с мотором V12 и гибридную силовую установку.

Слухи о разработке компанией BMW очень большого вседорожника ходили с 2013 года. Предполагалось, что «ИксСедьмой» получит то же шасси, что и будущий внедорожный Rolls-Royce, однако вскоре эта информация была опровергнута. Для большого «Роллса» сделали собственное алюминиевое шасси.

В серии, как ожидается, X7 появится в 2018-м. Сборку модели наладят на заводе в американском городе Спартанберг.