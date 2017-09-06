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Шотландия рассчитывает на прекращение продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2032 году
18:02 06.09.2017 |
К числу стран, обозначивших сроки прекращения продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, добавилась Шотландия.
В этой стране рассчитывают добиться прекращения продаж дизельных и бензиновых автомобилей к 2032 году, опередив Великобританию и Францию, которые назвали сроком прекращения продаж этих транспортных средств 2040 год.
Для достижения указанной цели планируется развивать инфраструктуру, необходимую для комфортного использования электромобилей, и популяризовать транспортные средства на электрической тяге - как в частном секторе, так и среди перевозчиков. Одним из пунктов плана значится превращение самой длинной дороги страны - A9 - в «электрическую автомагистраль», на всем протяжении оборудованную заправками для электромобилей. Предполагается, то по мере реализации плана потребность в машинах с ДВС будет сокращаться. Хотя формальный запрет на продажи вводить не планируется, по расчетам авторов проекта, к 2032 году им удастся мягко вытеснить дизельные и бензиновые автомобили с рынка.
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