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Поляки сделали внедорожный Wirus для военных
17:52 05.09.2017 |
Польские компании Polski Holding Obronny Sp. z o.o. и Concept Sp. z o.o представили на выставке военной техники MSPO новый внедорожник для вооруженных сил Польши. Модель называется LPU Wirus и это ее четвертое поколение.
Внедорожник оснастили трубчатой рамой из хромомолибденовой стали. Модель получила регулируемую заднюю подвеску на продольных рычагах, тягу Панара, а также телескопические амортизаторы.
В движение LPU Wirus приводится при помощи 2,4-литрового турбодизеля, развивающего 180 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Агрегат, сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач, может работать как на обычном, так и на авиационном топливе.
У полноприводной трасмиссии «Вируса» есть четыре режима работы. Внедорожник может быть заднеприводным, полноприводным, полноприводным с заблокированным центральным дифференциалом, а также полноприводным с понижающим рядом.
Внедорожник оснащен 75-литровым топливным баком, которого хватит на 600 километров по дорогам общего пользования и 400 километров на бездорожье. Максимальная скорость LPU Wirus на асфальте составляет 140 километров в час и 100 километров в час за его пределами.
Грузоподъемность «Вируса» составляет 900 килограммов при массе автомобиля 2,6 тонны. Предполагается, что на вооружение польской армии поступят 118 таких автомобилей.
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