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Разработчики летающего электротакси привлекли $90 миллионов инвестиций
13:47 05.09.2017 |
Немецкий стартап Lilium Aviation привлек в очередном раунде инвестиций $90 млн на реализацию проекта по созданию летающего такси на электротяге. Ранее в этом году компания продемонстрировала действующий прототип летательного аппарата, выполнившего успешный испытательный полет.
Среди инвесторов оказались китайский интернет-гигант Tencent Holdings, венчурная фирма Atomico одного из основателей Skype, инвестиционная фирма Obvious Ventures сооснователя Twitter и некоторые другие, передает The New York Times.
В сравнении с летающими аппаратами других компаний решение Lilium, по словам основателей компании, имеет более высокую эффективность.
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