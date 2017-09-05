Самой быстрой машиной в мире станет гиперкар из Японии, о котором никто не слышал

Японская компания Aspark планирует в ближайшее время представить самый быстрый автомобиль в мире. Производитель, о котором ранее ничего не было известно, утверждает, что машина сможет набирать «сотню» менее чем за две секунды.

О новинке пока известно мало: это будет карбоновый гиперкар под названием Owl, разработка которого ведется с 2014 года. Высота автомобиля составит 990 миллиметров. Купе получит электрическую силовую установку (технических подробностей о ней никаких нет) и сверхлегкие колеса из магниевого сплава.

Ожидается, что презентация гиперкара Aspark состоится 12 сентября на моторшоу во Франкфурте.

Сейчас одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире является дрэговый Dodge Challenger SRT Demon, который тратит на разгон с нуля до 96 километров в час 2,3 секунды. 1360-сильному электрокару из Китая Nio EP9 требуется 2,7 секунды, чтобы набрать первые сто километров. Электрокар Lucid Air достигает этой же отметки за 2,5 секунды, при этом его максимальная скорость достигает 380 километров в час.















