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Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч
13:10 01.09.2017 |
Компания China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) объявила о начале проектирования линии для высокоскоростного вакуумного поезда, также известного под названием Hyperloop. Линия будет располагаться в городе Ухань в провинции Хубэй КНР.
Концепция Hyperloop была предложена несколько лет назад американским изобретателем Илоном Маском (Elon Musk). Используя данный концепт, над собственными проектами работают такие компании, как SpaceX, Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.
Hyperloop в исполнении CASIC должен разгоняться до скорости 1000 км/ч. Никаких других подробностей о проекте пока что нет.
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