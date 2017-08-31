Финансовые новости
- |
- 31.08.17
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
13:39 31.08.2017 |
Проект Hyperloop Илона Маска продолжает развиваться: теперь создателям удалось разогнать вагонетку в тоннеле до скорости 355 км/ч. Об этом Илон Маск сообщил в своем Instagram. Несколькими днями ранее немецкие студенты разогнали кабину до 324 км/ч. Основатель SpaceX и автор идеи Hyperloop после этого решил проверить возможности прототипа со своей командой, и им удалось поставить новый рекорд.
Испытание прошло на отрезке тоннеля длиной около километра. Следующая цель Маска - достичь скорости 500 км/ч, что составляет примерно половину от скорости звука. Бизнесмен планирует это сделать в следующем месяце.
Маск много внимания уделяет новому виду транспорта - поездам на магнитной подушке, которые движутся в вакууме по тоннелям. Поскольку нет сопротивления воздуха, поезда смогут развивать огромные скорости. Например, из Вашингтона до Нью-Йорка можно будет добраться за 20 минут, в то время как сейчас дорога занимает около 3 часов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смартфоны, у которых нет будущего: Sony анонсировала новый флагман Xperia XZ1 и XZ1 Compact
|Флагман LG V30 представлен официально
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида
|Хакеры могут убить 500 тыс. пользователей кардиостимуляторов
|В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком
Это интересно
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
|Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки
|15 способов повысить продуктивность работы в офисе
|BMW представила спортивную версию электромобиля i3s