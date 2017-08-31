Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч

Проект Hyperloop Илона Маска продолжает развиваться: теперь создателям удалось разогнать вагонетку в тоннеле до скорости 355 км/ч. Об этом Илон Маск сообщил в своем Instagram. Несколькими днями ранее немецкие студенты разогнали кабину до 324 км/ч. Основатель SpaceX и автор идеи Hyperloop после этого решил проверить возможности прототипа со своей командой, и им удалось поставить новый рекорд.





Испытание прошло на отрезке тоннеля длиной около километра. Следующая цель Маска - достичь скорости 500 км/ч, что составляет примерно половину от скорости звука. Бизнесмен планирует это сделать в следующем месяце.

Маск много внимания уделяет новому виду транспорта - поездам на магнитной подушке, которые движутся в вакууме по тоннелям. Поскольку нет сопротивления воздуха, поезда смогут развивать огромные скорости. Например, из Вашингтона до Нью-Йорка можно будет добраться за 20 минут, в то время как сейчас дорога занимает около 3 часов.