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BMW представила спортивную версию электромобиля i3s
16:17 29.08.2017 |
Компания BMW представила «заряженную» S-версию компактного электрокара i3. Ее первый показ, а также дебют обновленного варианта стандартной модификации модели, состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.
Отдача электрического мотора BMW i3s составляет 184 лошадиные силы и 270 Нм крутящего момента, что на 14 сил и 20 Нм больше по сравнению с базовым вариантом электрокара. С места до ста километров в час новинка разгоняется за 6,9 секунды, а ее максимальная скорость составляет 160 километров в час. Это на 0,4 секунды и 10 километров в час быстрее в сравнении с i3.
Запас хода BMW i3s составляет 200 километров. При использовании домашней электросети запас батарей емкостью 33 киловатт-часа на 80 процентов можно пополнить за 11 часов, а при использовании устройства BMW i Wallbox - за 2 часа 45 минут.
Для i3s в качестве опции доступен двухцилиндровый бензиновый мотор рабочим объемом 647 кубических сантиметров. Он используется для зарядки аккумуляторов. С его помощью запас хода можно увеличить до 330 километров.
Помимо этого, S-вариант электрокара отличается от стандартной версии расширенной на 40 миллиметров задней колеей, уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом, другими пружинами, амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, переделанными бамперами, а также 20-дюймовыми колесными дисками с покрышками, ширина которых на 20 миллиметров превышает ширину шин базовой модификации электромобиля.
Стандартная версия BMW i3 также получила другие бамперы и новую, полностью светодиодную головную оптику. Силовой агрегат модели остался без изменений: он, как и прежде, выдает 170 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Запас хода модели составляет 200 километров (330 километров у версии с ДВС для зарядки батарей).
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