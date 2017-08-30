Взрывной рост рынка самоуправляемых автомобилей ожидается после 2020 года

Компания Json & Partners обнародовала прогноз по мировому рынку транспортных средств с системой автопилотирования на период до 2035 года.

Отмечается, что оценки базируются на данных таких компаний как JP Morgan, BI Intelligence, Statista, PWC, HIS, BCG, GSMA, Navigant research, Continental AG, McKinsey, Lux Research, P&C, McKinsey и других.

Итак, сообщается, что в текущем году в глобальном масштабе будет реализовано около 330 тыс. автомобилей с системой автопилотирования того или иного уровня. До 2020 года доминирующей маркой на рынке будут автономные машины Tesla.

Взрывной рост рынка робомобилей ожидается в следующем десятилетии. Так, в 2020 году продажи таких транспортных средств достигнут 1,9 млн штук, а в 2025 году - уже 12,3 млн. В 2035 году объём рынка достигнет 30,4 млн единиц. И если в ближайшие годы доля самоуправляемых автомобилей в структуре продаж всех новых машин будет невысока, то к 2035 году она может составить уже половину продаж всех новых автомобилей в мире.

В стоимостном выражении ежегодные продажи самоуправляемых автомобилей вырастут с $13,65 млрд в 2017 году до $364,8 млрд к 2035 году.

В региональной структуре основной объём самоуправляемых автомобилей будет приходиться на продажи в Китае, США и европейских странах. Так, к 2035 году доля продаж в Китае может составить до 33 % всех мировых продаж. Это связано со стимулированием властей перехода китайского автотранспорта на электрическую тягу и высокий интерес к автономным технологиям среди населения. Вторым рынком сбыта будут США с 26 % в продажах. На третьем месте окажется Европа с 21 % продаж.