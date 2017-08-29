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Hyundai установит датчики пыли в автомобили
13:32 28.08.2017 |
В автомобилях Hyundai появится технология мониторинга загрязнения воздуха пылью. Для этого южнокорейская компания работает в сотрудничестве со швейцарским разработчиком различных датчиков Sensirion, сообщает издание ET News со ссылкой на источники в отрасли.
По их данным, через два-три года Hyundai начнёт оснащать свой автотранспорт специальными сенсорами, способными определять попадание в салон мелких частиц пыли, токсичных химикатов и т. п. Они будут подключены к автоматической системе кондиционирования воздуха.
Некоторые машины премиум-класса оснащены системой очисткой воздуха, однако нигде нет датчиков контроля запылённости из-за технических проблем с реализацией такой разработки. Известно, что исследования в данном направлении также ведут BMW и Mercedes-Benz.
Ещё одна проблема заключается в цене. В отличие от дешёвых китайских датчиков, используемых в домашних очистителях воздуха, стоимость автомобильных решений будет выше, поскольку они должны выдерживать экстремальные погодные условия, отмечает источник.
Ряд исследований показал, что находящиеся в салоне автомобиля люди в большей степени дышат загрязнённым воздухом по сравнению с теми, кто идёт по улице. При вдыхании такого воздуха в течение длительного времени частицы пыли могут вызывать болезни лёгких, в том числе рак.
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