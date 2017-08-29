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Компания Uber наконец нашла себе нового босса
09:52 28.08.2017 |
Новым генеральным директором компании Uber станет Дара Хосровшахи, который до сих пор возглавлял туристический портал Expedia.
Как стало известно Би-би-си от неназванного источника, совет директоров принял это решение в воскресенье вечером. Официально об этом пока не объявлено.
Дара Хосровшахи заменит основателя Uber Трэвиса Каланика, который объявил о своей отставке в июне под давлением акционеров компании.
Uber пытается улучшить свою репутацию после целой серии скандалов.
До назначения Хосровшахи в прессе ходили слухи, что Uber может возглавить глава Hewlett Packard Мег Уитман или же глава General Electric Джефф Иммелт.
За прошедшие выходные Иммелт дал понять, что не намерен покидать свою компанию. Тогда же стали еще более активно распространяться слухи, что Uber возглавит Мег Уитман, хотя она сама говорила, что не намерена этого делать.
Трэвис Каланик ушел в отставку после того, как Uber стали обвинять в том, что в компании царит культура сексуальных домогательств и мачизма. Не желая ассоциироваться с этими уродливыми явлениями, несколько членов совета директоров покинули компанию.
Совет директоров обсуждал вопрос о новом лидере чуть ли не каждый день.
Представитель компании отказался подтвердить сообщения о назначении Хосровшахи. Сам Дара Хосровшахи также никак не реагирует на вопросы о своем назначении на новый пост.
Хосровшахи возглавляет Expedia с 2005 года.
Если он согласится возглавить Uber, то его ожидает сложная работа. Ему придется улучшить имидж Uber, наладить отношения с инвесторами, а также сделать компанию прибыльной.
Вот уже несколько лет Uber несет убытки.
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