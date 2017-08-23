J.P.Morgan: электромобильная революция убьет многие бизнесы

Ускорение роста продаж электромобилей (EV) станет причиной появления множества неудачников в различных промышленных секторах, в первую очередь, в автопроме. Кроме того, полностью или частично потеряют свой бизнес дилерские сети, автосервисные и нефтяные компании, кредиторы. Об этом говорится в специальном отчете J.P.Morgan Cazenove, опубликованном в понедельник 21 августа.

Переход на электромобили займет много лет. Но этот процесс резко ускорится после того, как стоимость EV упадет ниже определенного уровня, полагают в J.P.Morgan.

Аналитики инвестбанка подчеркнули, что в связи с падением цен на батареи разница в цене между традиционными автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания (ICV) и электромобилями (EV) уже сокращается. Но, вполне вероятно, что низкие цены не станут главным фактором, который побудит автомобилистов пересесть за руль EV.

«Заботы, связанные с избавлением от старых ICV [в частности, резкое снижение стоимости подержанных авто] могут увеличить продажи EV еще до того, как разница цен между этими типами транспортных средств устремится к нулю», - говорится в записке.

По оценкам отраслевых экспертов, к 2025 г. EV могут занять 35% мирового рынка; к 2030 г. их доля вырастет до 48%. Это сделает лузерами многих сегодняшних лидеров автомобильной отрасли.

Прежде всего, переход на электромобили означает для потребителей значительное сокращение затрат на обслуживание.

«У EV есть только 20 движущихся частей, у ICV их примерно 2000, поэтому затраты на обслуживание [электромобилей] значительно меньше, а долговечность такого транспортного средства выше», - подчеркнули аналитики J.P.Morgan. Они добавили, что оценочные эксплуатационные расходы на электромобиль могут упасть до примерно 10% от затрат на обслуживание и содержание автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем.

«Мы рассматриваем это как серьезный фактор риска для автосалонов, большую часть доходов которых обеспечивает послепродажное обслуживание ICV», - сказано в записке.

По словам J.P.Morgan, меньшее количество движущихся деталей и узлов может значительно сократить капитальные затраты в автомобильной индустрии.

«EV проще проектировать и производить», - отметили в инвестбанке, добавив, что массовая электромобилизация повысит спрос на программное обеспечение, необходимое для жизненного цикла EV и его автоматизации.

По словам J.P.Morgan, пострадает индустрия автофинансирования, поскольку «металлоломная» стоимость подержанных автомобилей упадет. Это будет означать не только более низкую норму восстановления, если кредитор должен вернуть и перепродать ICV, но и сокращение объемов кредитования, если владельцы электромобилей будут использовать их дольше (помимо прочего это сделает менее выгодными программы trade-in, которые также являются источником существенных прибылей для европейских и американских автосалонов - ON).

Нефть, вероятно, станет еще одной жертвой новой технологии, отметили в J.P.Morgan, подчеркнув, что сегодня на пассажирские транспортные средства приходится 20% мирового спроса на нефть.

По оценкам, спрос на нефть может снизиться примерно на 15% к 2035 г., если после 2025 г. начнется массовый переход на электромобили.

В J.P.Morgan также рассказали о том, что от массовой электромобилизации в первую очередь будет в выигрыше полупроводниковая промышленность.

«В стоимостном выражении типичный EV использует в два-три раза больше электроники по сравнению с ICV», - сказали аналитики банка, добавив, что полупроводники также применяются в зарядных станциях.

Резюмируя свой доклад, представители J.P.Morgan заявили, что переход на EV наиболее выгоден для конечных потребителей. По словам аналитиков инвестбанка, в США и Еврозоне затраты на личные транспортные средства и топливо составляют 8-10% от суммарных потребительских расходов.