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В 2018 году NuTonomy запустит в Сингапуре сервис роботакси
08:13 23.08.2017 |
Стартап по разработке технологий для самоуправляемого автотранспорта NuTonomy из Кембриджа (Массачусетс, США) планирует запустить в Сингапуре во втором квартале 2018 года сервис по перевозке пассажиров с помощью автономных автомобилей. Об этом объявил исполнительный директор NuTonomy Карл Ягнемма (Karl Iagnemma), добавив, что сроки запуска сервиса могут быть смещены на третий или четвёртый квартал 2017 года.
Как ожидается, компании, предоставляющие услуги перевозки пассажиров, станут одним из важнейших потребителей самоуправляемых автомобилей, особенно на первых порах их адаптации, когда высокая стоимость технологий автономного вождения поначалу будет барьером для их массового использования.
NuTonomy в настоящее время проводит тестирование сервиса автономных такси вместе с Grab из Юго-Восточной Азии. Как и в ходе тестирования, в новом сервисе в автономном автомобиле будет находиться сотрудник компании, готовый в случае необходимости взять на себя управление транспортным средством.
NuTonomy сотрудничает в разработке технологий автономного вождения с целым рядом известных автопроизводителей, включая Renault SA. Немного позже в этом году стартап запустит в тестовом режиме совместно с Lyft сервис по перевозкам пассажиров автономными автомобилями в Бостоне.
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