Hyundai сконцентрируется на электромобилях вместо машин на топливных элементах

Как известно, на рынке «зелёных» авто электрическим машинам есть альтернатива - водородные автомобили. Но данный сегмент развит весьма слабо. Мало того, что в нём играет лишь несколько компаний, так и с инфраструктурой проблемы даже в развитых странах.

Вот и компания Hyundai объявила, что она серьёзно пересматривает стратегию развития своего бизнеса экологически чистых автомобилей, сдвигая акценты на электрические машины. Всего к 2020 году корейский автогигант намерен увеличить число экологических моделей до 31. Для этого компания за два с половиной года выведет на рынок восемь новых электромобилей и всего две машины на топливных элементах.

Сдвиг акцентов обусловлен сразу несколькими причинами. Во-первых, пример Tesla показал другим игрокам рынка, как можно продавать такие авто. Во-вторых, правительство Китая последнее время активно поддерживает любые инициативы, связанные именно с электромобилями. В итоге Hyundai собирается добавить электрическую версию даже своему премиальному суббренду Genesis. Такое авто, выделяющееся запасом хода в 500 км, должно выйти в 2021 году.

Что касается машин, работающих на водороде, в следующем году на рынок Китая (а затем и другие рынки) выйдет второе поколение кроссовера Tucson, запас хода которого достигнет 580 км. К слову, источник сообщает, что с 2013 года, когда на рынок вышел Tucson Fuel Cell первого поколения, компании удалось реализовать лишь 862 автомобиля, что хорошо демонстрирует реалии данного сегмента.