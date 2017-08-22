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Новая BMW M5: 600 сил, отключаемый полный привод и 3,4 секунды до сотни
11:11 22.08.2017 |
Компания BMW официально представила «заряженный» седан M5 нового поколения. Как и предполагалось ранее, модель получила 600-сильный двигатель, отключаемый полный привод с активным задним дифференциалом, карбоновую крышу. Публичный дебют четырехдверки состоится на сентябрьском моторшоу во Франкфурте.
Новинка получила 4,4-литровую битурбо «восьмерку» - модернизированный вариант агрегата, который устанавливался на M5 предыдущего поколения. Так, в списке доработок мотора появились новые нагнетатели и другая система впрыска топлива, а отдача в результате возросла с 575 до 600 сил. Максимальный крутящий момент теперь достигает 750 Нм и доступен в диапазоне от 1800 до 5600 оборотов в минуту.
Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью выбора настроек ее работы (на предшественнике использовался семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями). С нуля до «сотни» M5 ускоряется 3,4 секунды, а до 200 километров в час за 11,1 секунды. Максимальная скорость - 250 километров в час, однако при заказе опционального спорт-пакета M Driver's Package ограничитель будет сдвинут на 305 километров в час.
Для сравнения, Mercedes-AMG E63 S оснащается 612-сильным (850 Нм) восьмицилиндровым турбомотором объемом четыре литра и полным приводом. Разгон до первой «сотни» у этого седана занимает те же 3,4 секунды.
Впервые в истории M5 оснастили системой полного привода M xDrive. Она создана на основе стандартного полного привода BMW, в котором тягу передним колесам передает электронноуправляемая многодисковая муфта. У «заряженного» седана система настроена таким образом, что водитель сможет полностью отключить подачу тяги на переднюю ось. Это можно сделать только при деактивированной системе стабилизации. Также седан укомплектован активным задним M-дифференциалом с возможностью 100-процентной блокировки.
«Заряженная» «пятерка» у в базе получила карбоновую крышу, а также облегченную выпускную систему и алюминиевый капот. Это позволило сделать M5 легче своего предшественника: масса модели составляет 1855 килограммов. Это также на 100 килограммов легче Mercedes-AMG E63 S.
Традиционно, у модели есть несколько режимов работы управляющей электроники (Efficient, Comfort, Sport и Sport Plus), а также две кнопки на руле - M1 и M2, на которые можно запрограммировать разные водительские настройки мотора, коробки, подвески, полного привода, системы стабилизации и проекционного дисплея.
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