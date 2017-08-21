Глава компании Pagani сделал для себя суперкар Zonda с кузовом баркетта

На конкурсе элегантности в Пэббл-Бич компания Pagani представила очередную специальную модификацию суперкара Zonda - HP Barchetta. На этот раз автомобиль сделан таким, каким его хотел бы видеть лично основатель марки Горацио Пагани.





Основное отличие этой «Зонды» от всех остальных - это кузов «баркетта» со «срезанной» передней стойкой и ниспадающим остеклением, а также закрытые карбоном задние колесные арки. Всего будет выпущено три таких автомобиля, один из которых собран для личной коллекции Горацио Пагани.

Автомобиль получил бежевый интерьер с креслами, отделанными клетчатой «шотландкой» (причем сами сиденья достались машине от Huayra BC), шестиступенчатую механическую коробку передач, воздухозаборник в стиле модификации Cinque, 20- и 21-дюймовые колесные диски спереди и сзади соответственно, шины Pirelli P Zero Corsa.

Информации о технической начинке HP Barchetta нет. Предполагается, что модель оснащается 7,3-литровым атмосферным мотором V12 производства Mercedes-AMG, выдающим 760 сил.