Финансовые новости
- |
- 21.08.17
- |
- 20:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китайский автопроизводитель Great Wall заинтересован в покупке Jeep или Fiat Chrysler
15:40 21.08.2017 |
Крупнейший китайский производитель внедорожников Great Wall Motor Co. подтвердил свой интерес к приобретению бренда Jeep, принадлежащего Fiat Chrysler Automobiles.
Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя Great Wall, китайская компания заинтересована в покупке, но пока не обратилась к FCA с официальным предложением.
Также агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в компании сообщило, что Great Wall может приобрести всю компанию FCA, являющуюся седьмым по величине производителем автомобилей в мире.
Jeep считается самым важным активом в портфеле FCA благодаря отличной репутации бренда и активному спросу на внедорожники на мировом авторынке. В минувшем году бренд отметил свое 75-летие; часть автомобилей этой марки уже производится в Китае.
Аналитики Morgan Stanley оценивают стоимость Jeep в 20,6 млрд евро, что больше, чем капитализация FCA или Great Wall.
Акции Fiat Chrysler в ходе торгов в Милане в понедельник растут в цене на 3,5%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Индекс потребительского доверия во II квартале вернулся к показателям трехлетней давности - исследование
ТОП-НОВОСТИ
|Фальшивые стенания. Почему антипарадным истеричкам больше не смешно
|В июле прибыль банков составила 1,4 млрд гривен
|Несмотря на оживление рынка ипотеки, более перспективной остается длительная рассрочка от застройщика
|Выходные в АТО. Ад на всех фронтах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генпрокуратура начала расследовать незаконное завладение $500 тыс. под видом внедрения криптовалюты
|Глава компании Pagani сделал для себя суперкар Zonda с кузовом баркетта
|Китайский автопроизводитель Great Wall заинтересован в покупке Jeep или Fiat Chrysler
|Процессоры Intel Core восьмого поколения будут заметно производительнее своих предшественников
|Mercedes-Maybach показал гиперроскошный шестиметровый кабриолет на элеткротяге
|Ученые представили атаку на смартфоны с помощью вредоносных запчастей
Это интересно
|Чему должны учить бизнес-школы в эпоху цифровой революции
|Apple подала заявки на патенты, в которых описана акустическая система, учитывающая местонахождение слушателя
По замыслу изобретателей, определив с помощью соответствующих датчиков (с этой целью возможно использование микрофонов, камер и т.п.) местонахождение слушателя, колонка автоматически включает только те излучатели, которые направлены в его сторону.
|Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant
|Компания BMW раскрыла близкий к серийному новый родстер Z4
|Китайский хайтек догнал и перегнал американский
|Эксперт отвечает Илону Маску: искусственный интеллект не угроза
|Sharp готовит ещё один безрамочный смартфон, который возродит идеи модели Aquos Crystal