Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant

Владельцы автомобилей Genesis, премиального бренда Hyundai, отныне смогут общаться со своими машинами при помощи интеллектуального помощника Google Assistant.

Новая система полагается на платформу Genesis Connected Services и специальное мобильное приложение. Владельцы смогут отдавать голосовые команды автомобилю посредством Google Assistant через смартфон или фаблет. Кроме того, взаимодействовать с машиной можно посредством текстовых сообщений - когда произносить команды вслух не позволяет ситуация.





Новую систему можно задействовать не только через мобильное устройство, но и через смарт-динамик Google Home, установленный дома или, скажем, в офисе.

Владельцы моделей Genesis посредством Google Assistant смогут дистанционно отправлять в навигационную систему автомобиля пункты назначения для последующих поездок. Можно удалённо запустить двигатель, задав при этом нужную температуру для климатической установки. Кроме того, можно разблокировать/заблокировать дверные замки, а также подать световую и звуковую сигнализацию.

Добавим, что компания Hyundai объявила о выводе премиального бренда Genesis на российский рынок в сентябре прошлого года. Первым автомобилем под этой маркой стала модель G90: над разработкой седана более четырёх лет работала команда из 800 инженеров и дизайнеров. Кроме того, представлена модель G80.