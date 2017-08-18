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Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant
14:39 18.08.2017 |
Владельцы автомобилей Genesis, премиального бренда Hyundai, отныне смогут общаться со своими машинами при помощи интеллектуального помощника Google Assistant.
Новая система полагается на платформу Genesis Connected Services и специальное мобильное приложение. Владельцы смогут отдавать голосовые команды автомобилю посредством Google Assistant через смартфон или фаблет. Кроме того, взаимодействовать с машиной можно посредством текстовых сообщений - когда произносить команды вслух не позволяет ситуация.
Новую систему можно задействовать не только через мобильное устройство, но и через смарт-динамик Google Home, установленный дома или, скажем, в офисе.
Владельцы моделей Genesis посредством Google Assistant смогут дистанционно отправлять в навигационную систему автомобиля пункты назначения для последующих поездок. Можно удалённо запустить двигатель, задав при этом нужную температуру для климатической установки. Кроме того, можно разблокировать/заблокировать дверные замки, а также подать световую и звуковую сигнализацию.
Добавим, что компания Hyundai объявила о выводе премиального бренда Genesis на российский рынок в сентябре прошлого года. Первым автомобилем под этой маркой стала модель G90: над разработкой седана более четырёх лет работала команда из 800 инженеров и дизайнеров. Кроме того, представлена модель G80.
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