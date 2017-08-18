Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant

14:39 18.08.2017 |

Транспорт

 

Владельцы автомобилей Genesis, премиального бренда Hyundai, отныне смогут общаться со своими машинами при помощи интеллектуального помощника Google Assistant.

Новая система полагается на платформу Genesis Connected Services и специальное мобильное приложение. Владельцы смогут отдавать голосовые команды автомобилю посредством Google Assistant через смартфон или фаблет. Кроме того, взаимодействовать с машиной можно посредством текстовых сообщений - когда произносить команды вслух не позволяет ситуация.


Новую систему можно задействовать не только через мобильное устройство, но и через смарт-динамик Google Home, установленный дома или, скажем, в офисе.

Владельцы моделей Genesis посредством Google Assistant смогут дистанционно отправлять в навигационную систему автомобиля пункты назначения для последующих поездок. Можно удалённо запустить двигатель, задав при этом нужную температуру для климатической установки. Кроме того, можно разблокировать/заблокировать дверные замки, а также подать световую и звуковую сигнализацию.

Добавим, что компания Hyundai объявила о выводе премиального бренда Genesis на российский рынок в сентябре прошлого года. Первым автомобилем под этой маркой стала модель G90: над разработкой седана более четырёх лет работала команда из 800 инженеров и дизайнеров. Кроме того, представлена модель G80.

По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

18:35 ТАСком­банк по­бе­дил в кон­кур­се по вы­ве­де­нию с рын­ка не­пла­те­же­спо­соб­но­го бан­ка "Новый"

17:38 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 18 ав­гу­ста со­ста­вил 25,4904 грн

16:32 НБУ раз­ре­шил Экс­пресс-бан­ку при­со­еди­нить­ся к Ин­ду­стри­ал­бан­ку

16:28 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 18.08.17

15:46 Не­ре­зи­ден­ты при­об­ре­ли ОВГЗ на 460 млн грн

14:45 Бир­жи АТР за­кры­лись 18 ав­гу­ста сни­же­ни­ем на гео­по­ли­ти­че­ской не­опре­де­лен­но­сти

14:24 Курс ак­ций "Захидэнерго" об­ва­лил­ся на 20% по­сле аук­ци­о­на ФГИ

14:15 14 бан­ков из 60 круп­ней­ших тре­бу­ют до­ка­пи­та­ли­за­ции, - НБУ

13:43 ГФС раз­ре­ши­ла бан­кам спи­сы­вать без­на­деж­ные кре­ди­ты без на­ло­го­вых по­след­ствий

12:16 НБУ про­дал 17 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 3 866 млн гри­вен

12:08 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 17 ав­гу­ста умень­шил­ся на $60,3 млн до $186,8 млн

11:07 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 17.08.2017

10:51 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 18 ав­гу­ста

10:47 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 18.08.17

10:21 В 1-м по­лу­го­дии до­ля без­на­лич­ных пла­те­жей вы­рос­ла с 35% до 38,4%, - НБУ

• дальше…

17:48 Це­ны на нефть 18 ав­гу­ста пе­ре­шли к сни­же­нию, Brent по­де­ше­ве­ла до $50,9 за бар­рель

17:31 Ка­б­мин одоб­рил пе­ре­да­чу Одес­ско­го НПЗ в управ­ле­ние Фон­ду го­си­му­ще­ства

17:09 Укра­и­на на­ме­ре­на воз­об­но­вить СРП с Vanco Prykerchenska на чер­но­мор­ском шель­фе

16:57 Ка­б­мин преду­смот­рел воз­мож­ность за­пре­та пе­ре­ме­ще­ния всех то­ва­ров через ли­нию раз­гра­ни­че­ния на Дон­бас­се, кро­ме гу­ма­ни­тар­ных гру­зов

16:40 Ка­б­мин одоб­рил энер­го­стра­те­гию Укра­и­ны до 2035

16:37 Ка­б­мин сни­зил на 25% нор­мы по­треб­ле­ния га­за без счет­чи­ков

13:26 Опто­вые це­ны СУГ до­стиг­ли 25 000 грн

13:16 Це­ны ав­то­га­за бли­зят­ся к 14 грн.

11:50 ФГИ про­дал блок па­кет "ДТЭК Захидэнерго" по цене на 20% вы­ше стар­то­вой

11:31 ФГИ про­дал блок па­кет "Киевэнерго" по стар­то­вой цене

• дальше…

18:41 Шеф Пен­та­го­на на бу­ду­щей не­де­ле по­се­тит Иор­да­нию, Тур­цию и Укра­и­ну

17:54 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 ав­гу­ста 2017 го­да

12:54 Ки­тай­ский хай­тек до­гнал и пе­ре­гнал аме­ри­кан­ский

17.08 Morgan Stanley: ми­ро­вой ВВП на мак­си­му­ме с 2010 го­да

17.08 На­валь­ный опуб­ли­ко­вал рас­сле­до­ва­ние о "сыне Пескова"

17.08 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

17.08 Бан­кам на­до под­го­то­вить­ся к жест­ко­му Brexit - пред­ста­ви­тель ЕЦБ

17.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 ав­гу­ста 2017 го­да

17.08 В ми­ре от­но­сят­ся к Рос­сии с не­до­ве­ри­ем

17.08 Со­вет­ник Трам­па: США ве­дут с Ки­та­ем эко­но­ми­че­скую вой­ну

17.08 Fitch улуч­ши­ло про­гноз по ро­сту эко­но­ми­ки ев­ро­зо­ны в 2017 г до 2% с 1,7%

16.08 Не­смот­ря не­внят­ную по­ли­ти­ку Трам­па в от­но­ше­нии Рос­сии, его ближ­не­во­сточ­ная по­ли­ти­ка яв­но про­ти­во­ре­чит устрем­ле­ни­ям РФ в ре­ги­оне

16.08 В аме­ри­ка­но-иран­ских си­сте­ме от­но­ше­ний у Те­ге­ра­на не оста­лось ко­зы­рей

16.08 Те­не­вая бан­ков­ская си­сте­ма Ки­тая на­ча­ла сду­вать­ся

16.08 Brexit: Бри­та­ния от­ка­жет­ся от гра­ни­цы с Ир­лан­ди­ей

• дальше…

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

• дальше…

18:41 Шеф Пен­та­го­на на бу­ду­щей не­де­ле по­се­тит Иор­да­нию, Тур­цию и Укра­и­ну

16:57 Ка­б­мин преду­смот­рел воз­мож­ность за­пре­та пе­ре­ме­ще­ния всех то­ва­ров через ли­нию раз­гра­ни­че­ния на Дон­бас­се, кро­ме гу­ма­ни­тар­ных гру­зов

16:01 Без сте­ны в моз­гах. По­че­му ФСБ уда­ет­ся пач­ка­ми штам­по­вать укра­ин­ских ди­вер­сан­тов

09:50 Вы­жжен­ная зем­ля. По­мо­жет ли "гибридам" но­вая так­ти­ка под Ма­ри­у­по­лем

17.08 "Извинения" от NYT. Укра­и­ну вы­нуж­да­ют на­сту­пить на пу­тин­скую мо­золь Трам­па

17.08 Биз­нес-ас­со­ци­а­ции счи­та­ют не­до­пу­сти­мым дав­ле­ние пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов на Да­ни­лю­ка

17.08 Цирк про­дол­жа­ет­ся. Кор­чак го­то­вит­ся к но­во­му скан­да­лу с "автоматом"

16.08 Яце­нюк и су­пру­га Ава­ко­ва ста­ли вла­дель­ца­ми те­ле­ка­на­ла Эс­прес­со

16.08 Суд аре­сто­вал квар­ти­ру и дом На­са­ли­ка по хо­да­тай­ству биз­нес­ме­на Ды­мин­ско­го

16.08 Что опять про­ис­хо­дит под Ав­де­ев­кой

15.08 По­те­ря­ла бе­ре­га. По­че­му Ти­мо­шен­ко ни­ко­гда не стать пре­зи­ден­том

15.08 Экс­перт, на ко­то­ро­го ссы­ла­лась NYT: Не ве­рю, что Укра­и­на по­став­ля­ла дви­га­те­ли КНДР

15.08 Что из се­бя пред­став­ля­ет укра­ин­ская мо­дер­ни­за­ция тан­ка Т-72

14.08 Ра­кет­ный скан­дал. Де­сять при­чин усо­мнить­ся в вер­сии New York Times

14.08 Ба­за в Оча­ко­ве. За­чем США стро­ят в Укра­ине центр ВМС

• дальше…

18:03 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

15:45 Apple по­да­ла за­яв­ки на па­тен­ты, в ко­то­рых опи­са­на аку­сти­че­ская си­сте­ма, учи­ты­ва­ю­щая ме­сто­на­хож­де­ние слу­ша­те­ля

14:39 Ав­то­мо­би­ли Genesis на­учи­лись вза­и­мо­дей­ство­вать с по­мощ­ни­ком Google Assistant

14:04 Ком­па­ния BMW рас­кры­ла близ­кий к се­рий­но­му но­вый род­стер Z4

12:54 Ки­тай­ский хай­тек до­гнал и пе­ре­гнал аме­ри­кан­ский

17.08 Экс­перт от­ве­ча­ет Ило­ну Мас­ку: ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект не угро­за

17.08 Sharp го­то­вит ещё один без­ра­моч­ный смарт­фон, ко­то­рый воз­ро­дит идеи мо­де­ли Aquos Crystal

17.08 Toyota при­ду­ма­ла про­зрач­ные пе­ред­ние стой­ки

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

17.08 Microsoft обу­ча­ет дро­ны при­ни­мать ре­ше­ния на ле­ту

17.08 Анон­си­ро­ван са­мый мощ­ный и до­ро­гой смарт­фон Nokia

16.08 Samsung вы­пу­стит пер­вый в ми­ре смарт­фон со встро­ен­ным ал­ко­те­сте­ром‍

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

16.08 Fiat Chrysler объ­еди­нит уси­лия с BMW, Intel и Mobileye для раз­ра­бот­ки ро­бо­мо­би­лей

16.08 Как на­учить ре­бен­ка ин­ве­сти­ро­вать: 3 стра­те­гии

• дальше…

18:03 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно