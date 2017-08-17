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Fiat Chrysler объединит усилия с BMW, Intel и Mobileye для разработки робомобилей
18:20 16.08.2017 |
BMW Group, Intel и Mobileye объявили о подписании меморандума о взаимопонимании с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в рамках комплексного проекта по созданию универсальной платформы для самоуправляемых автомобилей.
Сообщается, что в ходе сотрудничества каждая из компаний предоставит свои собственные передовые наработки и ресурсы. В частности, FCA выделит технические и инженерные активы.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта Intel отвечает за высокопроизводительные вычислительные системы, работающие как в самом автомобиле, так и на уровне центров обработки данных. Mobileye предоставляет свою высокопроизводительную систему компьютерного зрения. Наконец, BMW занимается вопросами компьютерного моделирования, интеграцией компонентов, производством прототипов и пр.
Такой коллективный подход призван повысить эффективность создания комплексной платформы для робомобилей и ускорить её вывод на коммерческий рынок.
Недавно, напомним, Intel сообщила о начале формирования парка автомобилей с системой самоуправления. Флот будет включать в себя машины различных марок и типов, что подчеркнёт универсальность разрабатываемой технологии. Первые беспилотные автомобили будут построены ближе к концу этого года, а сам парк со временем будет насчитывать более 100 транспортных средств. Испытания планируется проводить на территории США, Израиля и стран Европы.
Тестовый парк позволит продемонстрировать нынешним и потенциальным заказчикам работу гибридного решения на базе технологий Mobileye и Intel в условиях реального мира.
Intel полагает, что развитие беспилотного транспорта и «умных» городов сформирует основу для появления новой экономики пассажиров. Высвобождение временных и интеллектуальных ресурсов людей приведёт к кардинальной трансформации существующих отраслей и появлению новых.
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