Летающий автомобиль DeLorean DR-7 будет иметь дальность хода до 200 км

Автомобилестроительная компания DeLorean Motor Company (DMC) была основана Джоном Делореаном в 1975 году. DMC прославилась благодаря единственной выпущенной модели - спортивному автомобилю DeLorean DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали и дверями типа «крыло чайки», который все помнят по кинотрилогии «Назад в будущее». В 1982 году компания была объявлена банкротом.

Как стало известно, сын Джона Делореана в данный момкент проектирует двухместный летающий автомобиль DeLorean DR-7 с возможностью вертикального взлета и посадки.

DeLorean DR-7 оснащен шестью крыльями и двумя пропеллерами, которые могут менять направление нагнетаемого потока воздуха. В данный момент Делореан построил макет DeLorean DR-7 длиной 9 м и шириной 5,5 м, но в итоге автомобиль будет достаточно компактным, чтобы поместиться в большой гараж.





DeLorean DR-7 будет использовать электродвигатели, а дальность хода должна составить около 200 км, при этом данный летающий автомобиль должен подниматься выше, чем аналогичные разработки, хотя точное значение высоты не указывается.

Рабочий прототип должен быть готов к концу следующего года, после чего начнутся его испытания.